Israele: “In cambio di ostaggi, possibile contropartita”. Hamas: “niente rilascio ostaggi finché non ci sarà il cessate il fuoco”

Israele ha fatto sapere ai mediatori del Qatar che potrebbe offrire una qualche contropartita in cambio del rilascio da parte di Hamas di “un numero significativo di ostaggi”. Hamas ha fatto sapere che senza un cessate il fuoco non rilascerà ostaggi

A riferirlo è l’emittente pubblica israeliana Kan, anche se ufficialmente, Israele ha sostenuto di non essere disposto ad alcuno scambio per ottenere la liberazione degli oltre 200 ostaggi detenuti da Hamas, ma sempre secondo le informazioni della tv, citate da altri media del Paese, una fonte politica non identificata non ha specificato quale potrebbe essere questa contropartita, anche se sembra escluso che possa trattarsi di carburante.

Una posizione in contrasto con la comunità internazionale che continua a chiedere di inviare carburante essendo indispensabile ad attivare i sistemi energetico e idrico della Striscia, che sono completamente al collasso e hanno portato alla paralisi del già precario ospedale e dello stesso lavoro di assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA).

Una trattativa che difficilmente potrà andare in porto, Hamas infatti ha subito messo in chiaro che “non potrà rilasciare gli ostaggi finché non sarà concordato un cessate il fuoco”. Lo scrive il giornale russo Kommesrant, citando una fonte di Hamas, dopo gli incontri di ieri a Mosca tra una delegazione di Hamas con esponenti del governo russo. Secondo la stessa fonte Hamas conta sul fatto che ci vorrà tempo per localizzare tutti coloro che sono stati portati a Gaza dalle varie fazioni palestinesi.