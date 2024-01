Israele. L’Alta Corte boccia la riforma della Giustizia di Netanyahu. Il ministro della Giustizia: “Corte suprema su riforma “non ci fermerà”

La Corte Suprema ha annullato un elemento chiave della riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu: l’emendamento della cosiddetta ‘Clausola di ragionevolezza’, che il governo aveva qualificato come una legge fondamentale

Dopo le vibranti proteste di piazza, oggi otto dei 15 giudici della Corte Suprema israeliana, che hanno esaminato la questione si sono espressi contro l’emendamento della cosiddetta ‘Clausola di ragionevolezza’, (che di fatto annullava la ‘Clausola’)che il governo aveva qualificato come una legge fondamentale. Dodici dei 15 giudici hanno inoltre stabilito che la Corte Suprema ha la prerogativa di annullare una legge fondamentale.

Non l’ha presa bene il ministro israeliano della Giustizia, Yariv Levin, artefice della controversa proposta di riforma giudiziaria, che ha accusato i giudici della Corte Suprema di “prendere nelle loro mani tutti i poteri che in una democrazia sono divisi tra i tre rami del governo”. Levin ha commentato così la sentenza con cui la Corte Suprema ha bocciato una norma “clou” della riforma che ha spaccato Israele. Lo riporta il Times of Israel. La misura cassata dalla Corte prevedeva in particolare di togliere alla magistratura il diritto di pronunciarsi sulla “ragionevolezza” delle decisioni del governo o della Knesset, il parlamento israeliano.