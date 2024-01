Israele lancia drone su Beirut: ucciso il numero 2 di Hamas, Saleh al-Arouri. Jihad Islamica annuncia vendetta

Un alto funzionario di Hamas, il vice capo del cosiddetto Politburo dell’ala politica dell’organizzazione palestinese, Saleh al-Arouri, è stato ucciso da un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut, in Libano

Lo hanno confermato gli Hezbollah a L’Orient-Le Jour. Anche Hamas ha confermato l’uccisione a Beirut di Saleh al-Arouri, fondatore del braccio armato (le Brigate Ezzedin al-Qassam). Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera dopo le notizie di un raid di un drone attribuito a Israele che ha colpito nella periferia sud della capitale libanese. L’emittente precisa che insieme ad al-Arouri sono stati uccisi anche due comandanti delle Brigate al-Qassam, senza che per ora i due vengano identificati.

I media statali libanesi affermano che Israele ha colpito l’ufficio di Hamas alla periferia di Beirut. Si tratta di un’operazione mirata per uccidere un dirigente palestinese, come riporta al-Arabiya. L’esplosione sarebbe stata causata da un attacco di un drone israeliano, che ha preso di mira un ufficio di Hamas a Mushrifiyah, provocando anche diversi feriti.

Al-Arouri è stato il vice capo dell’ufficio politico di Hamas e uno dei fondatori del braccio armato del gruppo palestinese, le Brigate Qassam. È nato a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, nel 1966. Nelle ultime settimane era stato il portavoce di Hamas per l’attacco a Israele. Il mese scorso aveva dichiarato ad Al Jazeera che Hamas non avrebbe discusso un accordo di scambio di prigionieri prima di aver posto fine all’offensiva israeliana su Gaza. “La resistenza è pronta per tutti gli scenari militari”, aveva dichiarato. “Non c’è paura o preoccupazione per la resistenza. Vincerà”.

Israele “pagherà per i suoi crimini, anche per l’uccisione di Saleh al-Arouri”. E’ la minaccia arrivata da Ihsan Ataya, esponente dell’ufficio politico della Jihad Islamica palestinese e rappresentante del gruppo in Libano, citato dai media del Paese dei Cedri dopo le ultime notizie arrivate da Beirut.