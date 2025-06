Israele lancia nuovo attacco, l’Iran risponde con decine di missili su Tel Aviv, esplosioni anche a Gerusalemme

L’esercito israeliano intorno alle 13 ha lanciato un nuovo attacco, ma stavolta la difese iraniane sono entrate in azione, ma gli israeliano hanno messo in atto un attaccoo terroristico facendo esplodere autobombe a Teheran che ha reagito lanciando decine di missili

L’agenzia di stampa iraniana Irna ha riportato che “Israele ha fatto esplodere autobombe a Teheran, in seguito al successo della difesa aerea iraniana che ha respinto l’ondata di attacchi”. Secondo la stessa fonte, dopo l’esplosione di cinque ordigni esplosivi in diverse zone di Teheran, almeno 50 missili balistici sono stati lanciati da Teheran verso Israele colpendo Tel Aviv e Gerusalemme. Fonti di sicurezza locali hanno riferito che in Iran, dall’inizio del conflitto con Israele, sarebbero oltre 200 le vittime e circa 650 i feriti.

I notiziari iraniani Khabar Online e Ham Mihan hanno riferito che i sistemi di difesa aerea a ovest e nord-ovest di Teheran sono stati attivati “per contrastare nuovi attacchi”, mentre il quotidiano Shargh ha condiviso un video di colonne di fumo nella parte orientale della città.

Dopo il lancio di missili iraniani, le sirene d’allarme sono risuonate in numerose zone di Israele, da Tel Aviv e Gerusalemme ed anche in Golan e Cisgiordania. Esplosioni sono state segnalate a Gerusalemme. I missili lanciati dalla Repubblica islamica sono stati decine, secondo quanto riferiscono fonti militari che rilevano come gli attacchi di Teheran si sono intensificati. Il comando del fonte interno dell’Idf ha avvisato la popolazione di tutto Israele con un messaggio sui cellulari di avvicinarsi ai rifugi per missili in arrivo. L’Idf riferisce di avere abbattuto molti missili non evidentemente non tutti.

