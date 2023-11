Israele: “Mai chiesto evacuazione ospedale Shifa” ma solo chiesto di fare uscire i civili

L’esercito israeliano smentisce di avere ordinato l’evacuazione dei pazienti o dei medici dall’ospedale Shifa, ma conferma di avere chiesto al direttore di consentire agli abitanti di Gaza di uscire

Lo ha detto il portavoce militare spiegando che l’esercito “ha richiesto al direttore dello Shifa di consentire ad altri abitanti di Gaza che erano in ospedale e che vorrebbero evacuare, di farlo attraverso un percorso sicuro”, aggiungendo che “Il personale medico rimarrà in ospedale per assistere i pazienti che non possono evacuare”. Una precisazione che arriva dopo l’indignazione generale che si era creata e che appare come una marcia indietro.