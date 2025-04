Israele. Mille riservisti aeronautica a Netanyahu: stop alla guerra, causerà morte ostaggi, soldati e civili innocenti

Un migliaio di riservisti e veterani dell’aeronautica israeliana hanno firmato una lettera con la quale chiedono di interrompere il servizio e accusano Netanyahu di continuare la guerra nella Striscia per “interessi politici e personali” più che per la sicurezza nazionale e “causerà la morte degli ostaggi, di soldati delle Idf e di civili innocenti”

Lo riferisce Channel 12, aggiungendo che La lettera è stata scritta dopo la ripresa dei combattimenti a Gaza, i firmatari spiegano che secondo loro la decisione di continuare la guerra è motivata da ragioni politiche: dall’avanzamento della riforma giudiziaria del governo, il licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e il tentativo di rimuovere il procuratore generale Gali Baharav-Miara.

Durante la prima iniziativa del governo per la revisione giudiziaria, sospesa il 7 ottobre 2023, centinaia da circa mille tra riservisti e ufficiali in pensione della Israeli Air Force, tra cui l’ex capo di stato maggiore delle Israele Defense Forces e comandante delle Iaf Dan Halutz e Nimrod Sheffer, ex capo della direzione della pianificazione delle forze armate, si rifiutarono di prestare servizio per protesta, affermando che la riforma del sistema giudiziario minava la democrazia in Israele e gettava ombre sulla legittimità degli ordini impartiti all’esercito.

“Il proseguimento della guerra – si legge nella missiva pubblicata da diversi quotidiani – non garantisce il raggiungimento di nessuno degli obiettivi dichiarati e causerà la morte degli ostaggi, di soldati delle Idf e di civili innocenti“. “Come dimostrato in passato – prosegue i testo -, solo un accordo è in grado di garantire la restituzione in sicurezza dei rapiti, mentre la pressione militare porta principalmente alla loro uccisione e mette in pericolo i nostri soldati”. “Fermiamo gli scontri e restituiamo tutti gli ostaggi, subito!”, si dice ancora, perché “ogni giorno che passa mette a repentaglio le loro vite”.

La reazione del governo è stata furiosa e un funzionario dell’esercito israeliano ha annunciato poi che i piloti saranno licenziati dall’aeronautica militare. “Con il pieno sostegno del Capo di Stato Maggiore, il Comandante dell’IAF ha deciso che tutti i riservisti attivi che hanno firmato la lettera non potranno continuare a prestare servizio”, ha dichiarato.

Per il premier Benjamin Netanyahu "Le dichiarazioni che indeboliscono l'Idf e rafforzano i nostri nemici in tempo di guerra sono imperdonabili", ed ha definito i firmatari "sono un gruppo di estremisti che stanno cercando ancora una volta di distruggere la società israeliana dall'interno". Netanyahu che ha accolto con favore il licenziamento ha aggiunto che i firmatari agiscono "per un solo obiettivo: far cadere il governo".