Israele minaccia risposta dura per l’attacco a Majdal Shams. Hezbollah: “Risponderemo a qualsiasi attacco fino ad entrare in Galilea”

Situazione esplosiva al confine Israele Libano con Netanyahu che ha minacciato una “risposta dura” per l’attacco missilistico a Majdal Shams e Hezbollah che a sua volta minaccia di rispondere a qualsiasi “aggressione” israeliana e di entrare in Galilea

Il Libano è in stato di massima allerta dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato una “risposta dura” puntando il dito contro gli Hezbollah per l’attacco missilistico di sabato scorso a Majdal Shams, sulle Alture del Golan, che ha ucciso 12 tra bambini e adolescenti. Sedici giovani feriti sono ancora ricoverati in ospedale, sette di loro versano in gravi condizioni.

Hezbollah replica immediatamente: “La leadership della resistenza deciderà la forma e l’entità della risposta a qualsiasi possibile aggressione”, hanno detto ad al-Jazeera esponenti del gruppo in quella che è la prima reazione alle affermazioni arrivate da parte israeliana. “Gli emissari stranieri hanno suggerito di non rispondere ad alcun attacco in modo da non ampliare il conflitto – ha detto una delle fonti – ma noi risponderemo”.

“Non ci aspettiamo un’invasione di terra, ma se lo faranno siamo pronti. Se decideranno di entrare in Libano, metteremo piede in Galilea”, ha avvertito. Hezbollah ha negato ogni responsabilità per quanto avvenuto a Majdal Shams

Preoccupati gli Stati Uniti che temono un allargamento della guerra, ma al contempo sono fiduciosi che l’escalation tra lo Stato ebraico e il movimento sciita filo-iraniana si possa evitare: il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha riferito che funzionari americani e israeliani hanno avuto conversazioni a “più livelli” nel fine settimana dopo l’attacco e il rischio di un conflitto a tutto campo è “esagerato”. “Nessuno vuole una guerra più ampia e sono fiducioso che saremo in grado di evitare un simile risultato”, ha aggiunto. Il Regno Unito, intanto, ha invitato i cittadini britannici a non recarsi in Libano e a lasciare il Paese.