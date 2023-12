Israele mostra prigionieri:”Sono miliziani”, per Ong “Sono civili”, tra i fotografati giornalista palestinese Diaa Al-Kahlout

È scontro sulle foto pubblicati da Israele dei prigionieri palestinesi, definiti miliziani di Hamas, ma per una Ong, sono solo civili e la prova è che tra questi c’è anche il giornalista palestinese Diaa Al-Kahlout, corrispondente della testata qatarina The New Arab

I media israeliani hanno mostrato come “trofei” decine di uomini seduti per terra su una strada, sotto il controllo dei soldati. Nelle foto sono catalogati come “combattenti di Hamas” che si sono arresi in massa all’esercito, ma per la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, con sede a Ginevra, sono dei semplici civili arrestati “arbitrariamente” da Israele in due scuole affiliate alle Nazioni Unite a Beit Lahia. Dalle immagini, sempre secondo questa ong, si riconoscerebbe tra gli altri il giornalista Diaa Kahlout. Il portavoce militare di Tel Aviv sostiene che l’esercito “ha arrestato e interrogato centinaia di sospetti terroristi: molti di loro si sono arresi e consegnati”. “Controlliamo chi è connesso ad Hamas e chi no, teniamo detenuti tutti e li interroghiamo”.

Il reporter è stato riconosciuto tra le decine di prigionieri palestinesi fatti dall’esercito israeliano a Gaza e di cui sono circolate le immagini mentre tra le macerie sono tenuti in fila in mutande, seduti a terra con la testa bassa e sotto il controllo dei soldati. “Siamo profondamente preoccupati dalle notizie dell’arresto del giornalista Al-Kahlout insieme a membri della sua famiglia a Nord di Gaza”, ha dichiarato Sherif Mansour del Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), con sede a New York. “L’esercito di Israele deve rendere nota la sua posizione e rilasciarlo immediatamente”, ha ammonio Mansour.