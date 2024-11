Israele nel Libano bombarda anche i soccorritori: 12 i morti. Onu: metodi da genocidio

I metodi di guerra impiegati da Israele nella Striscia di Gaza “corrispondono alle caratteristiche del genocidio”

Lo ha dichiarato giovedì un comitato speciale delle Nazioni Unite incaricato di indagare sulle pratiche israeliane. Accusa che viene confermata dall’ennesimo atto di barbarie compiuto all’Idf. Ieri un raid israeliano nell’est del Libano che ha colpito il centro di Protezione civile nei pressi della città di Baalbek, nel governatorato di Baalbek-Hermel, sono morte 12 persone. Tra le vittime, riferisce la protezione civile libanese citata da Al Jazeera, ci sono 5 soccorritori. Baalbek-Hermel ha scritto su X che 12 corpi sono stati recuperati dal sito, ma il processo di rimozione delle macerie è tuttora in corso.

In un rapporto che sarà presentato lunedì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (USA), la commissione ha scritto cle azioni israeliane “corrispondono alle caratteristiche del genocidio” e sottolinea le “massicce perdite di civili e le condizioni imposte ai palestinesi sul campo, mettendo intenzionalmente in pericolo le loro vite”.

Secondo il comitato, l’impressionante numero di morti solleva serie preoccupazioni sull’uso da parte di Israele di sistemi di puntamento potenziati dall’intelligenza artificiale (AI). “L’uso da parte dell’esercito israeliano di sistemi di puntamento assistiti dall’intelligenza artificiale, con una minima supervisione umana, in combinazione con bombe pesanti, sottolinea il mancato rispetto da parte di Israele dell’obbligo di distinguere tra civili e combattenti e di adottare misure di protezione adeguate per prevenire la morte di civili”, si legge nel rapporto.

La commissione è particolarmente preoccupata per le notizie di nuove direttive che abbassano i criteri di selezione dei bersagli, che sembrano aver permesso all’esercito di usare sistemi di intelligenza artificiale per “generare rapidamente decine di migliaia di bersagli, così come per seguire i bersagli fino alle loro case, in particolare di notte, quando le famiglie si rifugiano insieme”.