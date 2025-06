Israele nella notte attacca 6 basi in Iran che risponde con 100 droni. Usa: “Noi non coinvolti nell’operazione”

Ciò che da giorni veniva anticipato dai media è accaduto, nella notte Israele ha attaccato 100 obiettivi in tutto l’Iran, tra cui sei basi militari intorno a Teheran, incluso il sito di Parchin legato alla produzione missilistica sospettato in passato di essere coinvolto in test nucleari

Lo riferisce il New York Times. Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che si è trattato di un un’operazione mirata nella quale sono stati eliminati alcuni alti dirigenti e comandanti del programma nucleare.

Una fonte della sicurezza di Teheran alla Reuters citata dai media israeliani ha dichiarato che “L’Iran sta pianificando una dura risposta all’attacco israeliano”. La tv di Stato e altri media iraniani, come riporta l’Irna riferiscono che negli attacchi almeno cinque persone sono morte e 50 sono rimaste ferite nelle zone di Narmak a Teheran, ma nessun danno è stato inflitto alle strutture petrolifere.

“Non si sono verificati danni agli impianti di raffinazione e ai depositi petroliferi iraniani dopo gli attacchi del malvagio regime sionista di questa mattina”, ha reso noto il ministero del Petrolio iraniano precisando, secondo quanto riferisce l’Irna, che “le attività degli impianti e la fornitura di carburante proseguono nelle aree più remote del Paese, senza interruzioni e in modo stabile”.

Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che l’Iran in una prima risposta “ha lanciato oltre 100 droni verso Israele e l’esercito sta lavorando per intercettarli” il cui arrivo e previsto in 3-5 ore. L’Aeronautica militare israeliana si sta preparando anche per un possibile lancio di missili contemporaneamente ai droni. L’Iran infatti potrebbe attendere che i droni che hanno bisogno di ore per arrivare, quando saranno su Israele e la contraerea tenterà di abbatterli, lancerà i missili più veloci e difficili da intercettare.

“Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso e lo subirà sicuramente” ha affermato il leader iraniano Ali Khamenei ribadendo che Israele “subirà una dura punizione”. Lo riporta l’agenzia Irna. “La risposta è un diritto legale e legittimo dell’Iran e le forze armate iraniane difenderanno il Paese con tutta la loro potenza e a modo loro”, sottolinea il ministero degli Esteri iraniano in una dichiarazione, sottolineando che quella di Israele è stata “una chiara aggressione all’integrità territoriale e alla sovranità nazionale dell’Iran: Israele ha violato la Carta delle Nazioni Unite”.

“Il regime sionista e i suoi sostenitori sono responsabili delle conseguenze dell’attacco israeliano all’Iran”, si legge nella dichiarazione. “Le aggressioni del regime sionista non potevano essere condotte senza il coordinamento e l’autorizzazione degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, in quanto principali sostenitori di Israele, ne sono responsabili”, prosegue la nota.

La dichiarazione, citata da Tasnim, invita i membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati regionali e islamici, e altri Paesi a condannare immediatamente l’attacco israeliano e ad adottare un’azione collettiva “per porre fine al pericoloso avventurismo di Israele che ha messo in pericolo la pace e la sicurezza mondiale”.

“Abbiamo appena portato a termine un colpo d’apertura molto riuscito e con l’aiuto di Dio, otterremo moltissimi risultati”, ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video rilasciato dal suo ufficio. Accanto a Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e quello degli Affari strategici Ron Dermer.

Gli Stati Uniti precisano di non essere coinvolti nell’attacco. “Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione”, ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in una nota. “Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione è necessaria per la propria autodifesa. Il Presidente Trump e l’Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l’Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense”.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità