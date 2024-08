Israele nella notte attacca il Libano per “prevenzione”, Hezbollah risponde lanciando 320 razzi

L’Idf nella notte di oggi, domenica 25 agosto, in una mossa “preventiva” ha lanciato “una serie di attacchi aerei” in Libano su obiettivi di Hezbollah

Lo ha detto il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) Daniel Hagari, secondo cui il gruppo islamico sarebbe stato pronto per un attacco imminente contro i civili israeliani. “Decine di aerei da guerra” hanno partecipato all’attacco, ha dichiarato Hagari in una conferenza stampa, descrivendo l’attacco come “un atto di autodifesa per eliminare le minacce”.

Immediata la risposta militare di Hezbollah, che ha lanciato un contro attacco con 320 razzi e droni su larga scala su siti militari israeliani, che secondo il gruppo hanno colpito “11 obiettivi militari”.

Hezbollah ha rivendicato il contro attacco contro Israele come risposta iniziale all’uccisione di Fouad Shukur, un alto comandante del gruppo, avvenuta in un attacco nella periferia meridionale di Beirut il mese scorso. Hezbollah ha chiarito che l’attacco aveva come obiettivo “un obiettivo militare israeliano qualitativo che sarà annunciato in seguito” e “un certo numero di siti e caserme nemiche e piattaforme Iron Dome”. Hezbollah ha affermato che interromperà i combattimenti se ci sarà un cessate il fuoco.

In conseguenza dell’attacco, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza di 48 ore in tutto Israele. “Chiunque si trovi vicino alle aree in cui opera Hezbollah deve lasciare immediatamente l’area per proteggere se stesso e le proprie famiglie”, ha esortato. Tutti i voli in partenza da Tel Aviv sono stati posticipati e quelli in arrivo vengono dirottati verso altre destinazioni.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il suo gabinetto di sicurezza per le 7 ora locale (04:00 GMT). Lo confermano i media israeliani.Il Times of Israel riferisce che Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant erano in precedenza nel quartier generale dell’esercito israeliano a Tel Aviv “gestire l’incidente” nel nord.