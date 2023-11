Israele. Netanyahu ammette che le vittime civili palestinesi sono enormi ma scarica la colpa su Hamas

Israele sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo mentre combatte Hamas nella Striscia, anche “lanciando volantini” che li avvertono di fuggire, ma i tentativi di ridurre al minimo le vittime “non hanno avuto successo”

Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista alla Cbs, ma ha accusato Hamas per gli sforzi “infruttuosi” volti a ridurre al minimo le morti civili a Gaza.

Il premier israeliano ha ribadito che l’obiettivo della sua campagna militare è distruggere Hamas: “Cercheremo di portare a termine il lavoro con perdite civili minime. Questo è ciò che stiamo cercando di fare: ridurre al minimo le vittime civili. Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti”. Per evitare quello che da più parti, Onu in primis, è stato definito un genocidio, bastava non bombardare campi profughi, scuole e ospedali, l’esercito israeliani era pienamente a conoscenza che questi luoghi erano occupati da civili, malati, donne e bambini.

Ma Netanyahu a parte tentare di giustificare la sua posizione sulle migliaia di morti, ha anche aggiunto che non ci potrà essere un ritorno alle “strategie fallite” nel trattare con Hamas a Gaza e ha ribadito che Israele non sta cercando di occupare Gaza ma vuole che vi sia una responsabilità militare complessiva per “prevenire il riemergere del terrorismo: dobbiamo smilitarizzare e deradicalizzare” la Striscia. “Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale”, ha continuato il premier aggiungendo che deve esserci un “futuro diverso sia per gli israeliani che per i palestinesi”.

Quest’ultima affermazione, addolcita con parole di circostanze, tradotta significa “cancellare” il popolo palestinese, non c’è altra spiegazione a “Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale”, se vuoi eliminare la cultura di un popolo, vuoi eliminare quel popolo.