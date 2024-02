Israele. Netanyahu si scaglia contro il piano Usa per uno Stato palestinese: “Non facciamo regali”

Stati Uniti e molti Paesi arabi stanno lavorando a un piano dettagliato per una pace comprensiva tra israeliani e palestinesi che include “una cronologia fissa” per la nascita dello Stato palestinese

A scriverlo è il Washington Post, precisando che l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il Piano prevede un cessate il fuoco iniziale tra Israele e Hamas di sei settimane durante le quali gli Stati Uniti annuncerebbero il progetto e la formazione di un governo palestinese ad interim.

Ma il premier israeliano Netanyahu, a poche ore dalla decisione di ritirare i suoi delegati dai negoziati in corso al Cairo per trovare un accordo sugli ostaggi con , ha immediatamente attaccato il piano degli Stati Uniti e dei Paesi arabi per la nascita di uno Stato palestinese. Il tutto mentre le forze speciali israeliane sono entrate nell’ospedale Nasser a Khan Younis, facendo mori e feriti come denincitao da Medici senza frontiere: “Siamo stati costretti a lasciare la struttura”, sottolinea l’Ong. Ma il portavoce del primo ministro fa capire che dall’esecutivo non è previsto alcun passo indietro: “Ora non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre”, ha detto riferendosi alla nascita di uno Stato palestinese.

Ma a mentre in chiaro la posizione ufficiale di Israele, ci ha pensato il ministro della Sicurezza nazionale e leader di Potere ebraico, Itamar Ben Gvir, che in attesa di conoscere i dettagli del piano lo critica duramente affermando che “l’intenzione degli Usa insieme ai Paesi arabi di stabilire un stato terrorista a fianco di Israele è deludente e parte della concezione sbagliata che dall’altra parte ci sia un partner per la pace”. Posizione rilanciata dall’altro collega, anche lui rappresentate di un partito di destra, Bezalel Smotrich: ministro delle finanze e leader di Sionismo religioso, Smotrich ha attaccato chiedendo al Gabinetto si sicurezza che “sia presa un decisione chiara con l’opposizione al Piano“.