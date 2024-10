Israele. Netanyahu stasera sente Biden per telefono e convoca per domani gabinetto per l’ok a risposta all’Iran”

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu stasera parlerà al telefonato con Biden e domani convocherà un gabinetto di sicurezza per l’Ok alla risposta militare all’Iran Lo riferisce Axios, ricordando che secondo la legge israeliana il primo ministro ha bisogno di un voto del gabinetto per un’azione militare significativa che potrebbe portare a una guerra totale con Teheran. La rappresaglia israeliana, hanno detto funzionari al sito, “sarà significativa e comprenderà probabilmente una combinazione di raid aerei contro obiettivi militari in Iran e attacchi sotto copertura, come quello che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran”. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha assicurato che l’attacco all’Iran sarà “letale, preciso e a sorpresa”. “Non capiranno cosa è successo e come”, ha affermato durante una visita all’unità 9900 dell’Idf. Intanto questa sera il primo ministro Benyamin Netanyahu parlerà al teleno con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: lo conferma il suo ufficio, come riporta il Times of Israel. Si prevede che la telefonata verterà sulla risposta di Israele dopo l’attacco missilistico iraniano della scorsa settimana. Secondo quanto scrive un reporter della Nbc su X, Kamala Harris parteciperà alla telefonata tra il presidente Usa, Joe Biden, e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/