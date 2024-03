Israele non fa più entrare a Gaza gli aiuti alimentari lasciando migliaia di persone a soffrire la fame

“Nonostante la tragedia che si è verificata sotto i nostri occhi” nella Striscia di Gaza “le autorità israeliane hanno informato le Nazioni Unite che non approveranno più alcun convoglio alimentare” dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa)

Lo scrive su X il commissario generale della stessa Unrwa, Philippe Lazzarini. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha fatto sapere che al momento è formalmente vietata da Israele qualsiasi consegna di aiuti alimentari nel Nord della Striscia di Gaza. “Nonostante la tragedia che si svolge davanti ai nostri occhi, le autorità israeliane hanno informato l’Onu che non approveranno più i convogli alimentari dell’Unrwa nel Nord” del territorio, continua Lazzarini, sottolineando che l’agenzia resta “la principale ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi.” L’agenzia infatti non può più distribuire aiuti in questo settore, dove il rischio di carestia è più acuto, dal 29 gennaio, ha spiegato la sua portavoce Juliette Touma. Tuttavia, può continuare a farlo nella parte meridionale.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha dichiarato che la decisione di Israele di non consentire più convogli umanitari dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) al nord della Striscia di Gaza, è “totalmente inaccettabile”.

“Impedire all’Unrwa di portare cibo significa di fatto negare la possibilità di sopravvivenza alle persone che soffrono la fame”, ha risposto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha chiesto una revisione “urgente” di questa decisione.