Israele ordina l’evacuazione di 1,1 milioni persone da Gaza: andate o vi bambardiamo “È per la vostra sicurezza”

L’esercito israeliano ha ordinato a 1,1 milioni di residenti – circa la metà della popolazione del territorio – l’evacuazione dal nord di Gaza, entro 24 ore: “Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”

Lo hanno comunicato in una nota.le forze di difesa israeliane Idf, avvertendo tutti i civili di Gaza City di lasciare le loro case e andare verso sud per la loro sicurezza e protezione nell’area a sud del Wadi Gaza. “L’organizzazione terroristica di Hamas ha condotto una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un’area in cui si svolgono operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”, continua la nota, “potrete rientrare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo permetta. Non avvicinarsi all’area della barriera di sicurezza con lo Stato di Israele”. L’Idf aggiunge: “I terroristi di Hamas si nascondono a Gaza City all’interno di tunnel sotto le case e all’interno di edifici popolati da civili gazesi innocenti”. Per questo invitano i civili ad “allontanarsi dai terroristi di Hamas che vi stanno usando come scudi umani“. Nei prossimi giorni “l’Idf continuerà a operare in modo significativo a Gaza City e a fare sforzi notevoli per evitare di danneggiare i civili“.

L’ordine è stato consegnato alle Nazioni Unite, proprio mentre Israele lanciava un’offensiva contro i militanti di Hamas. Il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha definito l’ordine “impossibile” senza “conseguenze umanitarie devastanti”. In precedenza, l’esercito israeliano aveva tartassato la Striscia di Gaza con attacchi aerei, preparandosi per una possibile invasione di terra e affermando che il suo assedio completo del territorio – che ha lasciato i palestinesi alla disperata ricerca di cibo, carburante e medicine – sarebbe rimasto in vigore finché i militanti di Hamas non avessero liberato circa 150 ostaggi. Israele ha interrotto la fornitura di beni di prima necessità e di elettricità ai 2,3 milioni di abitanti di Gaza e ha impedito l’ingresso di forniture dall’Egitto.