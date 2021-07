Israele prima al mondo, da domenica somministrerà la 3° dose del vaccino agli over 60: in Italia se ne parla

Da qualche mese si è aperto il dibattito sulla necessita di somministrare la terza dose del vaccino anche in Italia: da domenica in Israele sarà realtà

Dunque Israele è il primo Paese al mondo, che da domenica somministrerà la terza dose di vaccino contro il Covid-19 partendo dagli over 60. La nuova misura al momento è consigliata e non obbligatoria. In Italia il dibattito, tra sostenitori e detrattori è aspro.

“La misura – ha detto il Direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, nel corso di una riunione con i responsabili degli operatori sanitari – si è resa necessaria perché in Israele tornano a crescere i casi di contagio nonostante la quasi totalità dei cittadini è vaccinata con doppia dose”.



Secondo quanto riportato dai media israeliani, Nachman Ash, ha precisato che la terza dose sarà somministrata agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose almeno cinque mesi prima.

La decisione arriva dopo il parere positivo del team di esperti del ministero della sanità dopo aver riscontrato un calo nell’efficacia del vaccino nei cittadini che sono stati immunizzati sei mesi fa. I dati sulla pandemia pubblicati infatti restano preoccupanti, con l’indice R di contagio che è salito all’ 1,35 %.

In conseguenza di questa impennata di contagi, in Israele è tornato in vigore il Green Pass che limita gli ingressi nei locali chiusi a chi sia vaccinato, a chi sia guarito del Covid e a chi sia in possesso di un test Pcr negativo condotto nelle 72 ore precedenti. Altre limitazioni sono imposte per chi si reca all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv vietando in particolare gli ingressi di visitatori nelle sale di partenze e degli arrivi per evitare contagi.