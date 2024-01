Israele rifiuta la proposta di Hamas di un cessate il fuoco con scambio per gli ostaggi, ma le trattative continuano

Hamas tramite i mediatori di Qatar ed Egitto ha presentato a Israele la proposta di un nuovo accordo di scambio per gli ostaggi che è stata respinta perché ritenuta inaccettabile

Lo sostiene il sito di notizie statunitense Axios, che cita due funzionari israeliani e una fonte informata. Israele ha respinto la proposta, ma lascia aperta la discussione, l’offerta infatti dimostra che Hamas è pronta a impegnarsi in negoziati per un nuovo accordo, anche se i combattimenti a Gaza continuano.

La proposta di Hamas era divisa in tre fasi. Ciascuna prevedeva una pausa nelle ostilità per più di un mese in cambio del rilascio degli ostaggi. Come parte della prima fase dell’accordo, a Israele veniva chiesto di ritirare le sue truppe da Gaza in cambio del rilascio di circa 40 ostaggi. Mentre la fase finale avrebbe garantito il rilascio dei soldati israeliani detenuti nella Striscia di Gaza e la fine della guerra nell’enclave.

“La proposta che abbiamo ricevuto domenica da Hamas era totalmente fuori base e abbiamo chiesto ai mediatori di provare a produrre una proposta più accettabile. Ci stanno lavorando e vediamo cosa succede. I negoziati non sono più bloccati ma non si stanno realizzando. Ci sono ancora dei progressi significativi” da compiere, ha detto un funzionario israeliano ad Axios. Il 24 novembre, il Qatar aveva mediato un accordo tra Israele e Hamas su una tregua temporanea e sullo scambio di alcuni prigionieri e ostaggi, nonché sulla consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco è stato prorogato più volte ed è scaduto il 1° dicembre. Si ritiene che Hamas detenga ancora oltre 100 ostaggi a Gaza.