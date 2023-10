Israele risponde a Hamas con raid aerei su Gaza causando 198 morti e 1.610 feriti

Israele in risposta alla’attacco di Hamas fa alzare in volo decine di caccia da combattimento colpendo diversi obiettivi a Gaza tra cui17 compound e 4 centri di comando. I morti sono centinaio e migliaia i feriti

La reazione israeliana alla pioggia di migliaia di missili di Hamas è stata rabbiosa, decine di aerei da combattimento israeliani hanno si sono alzati in volo e hanno “colpito 17 compound militari e 4 centri di comando operativi appartenenti all’organizzazione terroristica Hamas” nella Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Il bilancio dei raid israeliani al momento è di 198 morti e 1.610 feriti, ma i numeri sono in costante aumento. Lo hanno riferito fonti mediche dell’enclave palestinese citate da Al Jazeera.

Il governo israeliano si è prefisso tre obiettivi: “riprendere il controllo nelle zone in cui si sono infiltrate le forze nemiche, far pagare al nemico un prezzo enorme, anche a Gaza, e rafforzare gli altri fronti perché nessuno compia l’errore di associarsi a questa guerra”.Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu aprendo una seduta straordinaria del consiglio dei ministri. “Siamo in guerra ed in guerra occorre mantenere il sangue freddo”, ha aggiunto. “Faccio appello a tutti i cittadini affinché si uniscano per raggiungere il nostro obiettivo finale: una vittoria nella guerra”.

I servizi di pronto soccorso (Magen David Adom) hanno riferito che sono oltre 40 i morti israeliani a seguito della guerra lanciata da Hamas, mnetre iferiti sono oltre740. Inoltre , secodno quanto riferito dall’emittente israeliana N12, circa 50 israeliani sono tenuti in ostaggio dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Beeri, vicino al confine con la Striscia di Gaza.