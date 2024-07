Israele risponde a Hezbollah con serie di raid in Libano. L’Iran avverte Tel Aviv: reazioni e conseguenze saranno impreviste

Israele risponde all’attacco attribuito ad Hezbollah contro il villaggio di Majdal Shams, con una serie di raid sul Libano. L’Iran mette in guardia Israele dal lanciarsi in “un nuovo avventurismo” in Libano

Al razzo lanciato da Hezbollah che ha colpito un campo di calcio di Majdal Shams sulle Alture del Golan, nel quale sono rimasti uccisi 12 tra bambini e ragazzini tra i 10 e i 16 anni, l’esercito israeliano ha risposto con una serie di raid sul Libano. Secondo fonti dell’Idf, si è trattato di un Falaq-1 di fabbricazione iraniana. L’esercito israeliano sta aumentando la sua preparazione per “la prossima fase dei combattimenti nel nord”, ha ribadito il capo di Stato maggiore dell’Idf, il generale Herzi Halevi, all’indomani dell’attacco a Majdal Shams, che di fatto altro non è stato che la risposta di Hezbollah alla strage compiuta poche ore prima dell’esercito israeliano sulla scuola Khadijah a ovest di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, come riportano Ynet e Al Arabiya, fa almeno 30 morti e oltre 100 feriti. Secondo fonti palestinesi, la scuola fungeva da rifugio per gli sfollati.

“Sappiamo esattamente da dove è stato lanciato il razzo. Abbiamo esaminato qui, sul muro del campo di calcio, i resti del razzo e sappiamo che si tratta di un razzo Falaq con una testata di 53 chilogrammi – ha affermato Halevi, che già ieri sera si era recato sul posto – È un razzo di Hezbollah. E chiunque lanci un razzo del genere in un’area urbana vuole uccidere civili, vuole uccidere bambini”.

Secondo quanto riferito da fonti militari, con l’attacco di ieri a Majdal Shams Hezbollah “ha superato tutte le linee rosse”, ha ribadito il ministero degli Esteri israeliano in una nota, dopo che già ieri il ministro Israel Katz si era espresso negli stessi termini. “Il massacro di ieri rappresenta il superamento di tutte le linee rosse da parte di Hezbollah. Non si tratta di un esercito che combatte un altro esercito, ma di un’organizzazione terroristica che spara deliberatamente sui civili”, accusa il ministero in un comunicato. Una visione personalistica dei fatti, che in realtà sono un susseguirsi di attacchi e contrattacchi, dove a farne le spese sono solo e sempre i civili.

Dopo i raid di oggi l’Iran mette in guardia Israele dal lanciarsi in “un nuovo avventurismo” in Libano, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, aggiungendo che Israele sarà responsabile “delle conseguenze e delle reazioni impreviste a tale stupido comportamento”.

A l’Iran ha riposto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein con un ultimatum: “Ultima chance per la diplomazia”, se si vuole evitare “una guerra globale” Hezbollah deve attuare la risoluzione 1701 dell’Onu che impone al gruppo di ritirarsi oltre il fiume Litani, a 30 chilometri dal confine tra Israele e Libano, ha detto denunciando che “il razzo che ha ucciso i nostri ragazzi era un razzo iraniano ed Hezbollah è l’unica organizzazione terroristica che ce l’ha nei suoi arsenali”.

Oren Marmorstein ha parlato di evitare una “Guerra globale”, che è la preoccupazione dell’amministrazione Biden, che teme che il conflitto si possa allargare con lo scoppio di una guerra totale tra Israele e il gruppo terroristico libanese. “Quello che è successo potrebbe far esplodere quello che abbiamo temuto e cercato di evitare per 10 mesi”, ha detto una fonte Usa al sito Axios.