Israele sempre più isolata: Russia, Turchia e Qatar condannano l’assassinio di Ismail Haniyeh: crimine terroristico politico

Il brutale assassino del leader di Hamas Ismail Haniyeh per opera dei Mossad israeliano nella capitale iraniana, ha compattato il mondo islamico e non solo, relegando lo Stato ebraico ad un totale isolamento e sorretto ormai solo dagli Stati Uniti

Ismail Haniyeh portavoce politico di Hamas è stato ucciso con un attacco missilistico contro la sua residenza a Teheran avvenuto alle 2 di notte ora locale. Secondo l’agenzia di stampa saudita Al-Hadath, la residenza è stata colpita da un missile guidato. Haniyeh era capo dell’ufficio politico di Hamas dal 2017. Inoltre è stato primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell’amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.

Un atto che rompe tutti gli schemi e le regole non scritte in guerra, mai infatti le fazioni in guerra uccidono i leader avversari. Come prevedibile da diverse capitali mondiali sono arrivate condanne ferme contro Israele, che ormai può contare solo sull’appoggio incondizionato degli Stati Uniti.

L’assassinio di Ismail Haniyeh “non resterà impunito“, ha detto un alto funzionario di Hamas, Moussa Abu Marzouk, secondo quanto riferito dalla tv Al-Aqsa, gestita da Hamas. Lo riporta Al-Jazeera.

Khamenei: Vendicare l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh è “un dovere di Teheran” perché è avvenuto a Teheran, ha dichiarato la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, accusando il “regime sionista” e aggiungendo che con quest’azione Israele ha fornito le basi per una “dura punizione”.

Gli Houthi promettono vendetta: “Prendere di mira Ismail Haniyeh è un atroce crimine terroristico e una flagrante violazione delle leggi e dei valori ideali”, ha detto il capo del comitato rivoluzionario supremo dei ribelli Houthi dello Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, commentando l’uccisione del leader di Hamas. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

Anche il Qatar, il principale mediatore tra Israele ed Hamas, con una nota del ministero degli Esteri del Qatar, come riportano i media internazionali. ha condannato fermamente l’uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran, affermando che l’uccisione di Haniyeh rappresenta “una pericolosa escalation”.

La Russia che solitamente non commenta i fatti del Medio Oriente, per la secodna volta in poche ore, ha denunciato l'”inaccettabile assassinio politico” del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. “Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un’ulteriore escalation delle tensioni”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

La Turchia già ai ferri cortissimi con lo Stato ebraico, ha condannato il “vergognoso assassinio” del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Condanniamo l’assassinio del leader dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran”, ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che “questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale”.

Erdogan condanna l’uccisione di Haniyeh: “Barbarie sionista” – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato “il perfido assassinio” del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, “atto a distruggere la causa palestinese”. In un messaggio su X, il leader turco ha affermato che “con una posizione più forte del mondo islamico e dell’alleanza dell’umanità, il terrore inflitto da Israele alla nostra geografia, in particolare l’oppressione e il genocidio a Gaza, giungeranno sicuramente alla fine e la nostra regione e il nostro mondo troveranno pace”. Secondo Erdogan, “la barbarie sionista non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto finora”.