Israele sta indagando: “Sinwar potrebbe essere stato ucciso in un raid a Gaza”

Israele sta verificando l’ipotesi che il leader di Hamas Yahya Sinwar possa essere rimasto ucciso in un raid sui tunnel di Gaza

L’Idf, secondo quanto riporta il Jerusalem Post, ha dichiarato di non poter né confermare né smentire le notizie sulla possibile morte del capo di Hamas. Tra le fonti consultate dal Jerusalem Post, una di alto livello ha gettato acqua sul fuoco, mentre un’altra ha detto di non avere informazioni reali al riguardo e altre ancora hanno rilevato disaccordi all’interno dell’establishment della difesa.

Una fonte vicina al dossier – scrive The Times of Israel – ha affermato che “ci sono state delle volte in passato in cui è scomparso e abbiamo pensato che fosse morto, ma poi è riapparso”. Per ora mancano informazioni che confermino o meno la sua morte, scrivono ancora i media.