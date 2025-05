Israele. Trump ai ferri corti con Netanyahu pronto a riconoscere lo Stato di Palestina

Secondo fonti diplomatiche dei paesi del Golfo Persico Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare il riconoscimento dello Stato della Palestina

Lo riporta il Jerusalem Post, ricordando come da giorni circolino le voci di una grande e imminente annuncio da parte del presidente americano che dal 13 maggio sarà in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Trump in Medio Oriente parteciperà anche al summit dei Paesi del Golfo ospitato dall’ Arabia Saudita. Negli ultimi giorni diversi media statunitensi hanno parlato della frustrazione di Trump per la linea portata avanti dall’alleato Benjamin Netanyahu, con il quale sarebbe calato il gelo.

Da giorni l’amministrazione Trump sta facendo pressione su Israele affinché firmi un accordo di tregua con Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo Haaretz, una fonte informata ha rivelato che l’amministrazione Trump sta esercitando forti pressioni su Tel Aviv affinché raggiunga un accordo di cessate il fuoco prima della sua imminente visita nella regione. Nel frattempo, lunedì scorso l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha detto alle famiglie dei prigionieri israeliani a Washington che “la pressione militare sta mettendo a rischio gli ostaggi”, secondo quanto riportato da Haaretz. Da parte sua, l’ufficio del ministro israeliano degli Affari strategici Ron Dermer, responsabile dei negoziati e delle comunicazioni con l’amministrazione statunitense, ha rifiutato di commentare ufficialmente la questione. Trump inizierà la sua visita nella regione martedì 13 maggio, e visiterà Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti

Pubblicità Pubblicità