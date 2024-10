Israele: ucciso Yahya Sinwar nell’attacco a Gaza: i test del Dna confermano la morte del leader di Hamas

Israele ha confermato che uno dei tre terroristi uccisi nell’attacco a Gaza è il leader di hamas Yahya Sinwar

“Durante le operazioni Idf nella Striscia di Gaza, tre terroristi sono stati eliminati. Idf e Isa stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi fosse Yahya Sinwar. In questa fase, l’identità dei terroristi non può essere confermata”, scrive l’Idf in una nota. “Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi – aggiunge la nota -. Le forze che operano nella zona continuano a operare con la cautela richiesta”.

L’esercito israeliano dopo avere spostato i cadaveri che si trovavano in una zona completamente coperta da esplosivi, hanno portando il corpo di uno dei militanti uccisi un laboratorio in Israele per verificare se il Dna. L’esito è stato positivo e corrisponde a quello del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo riporta il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani.