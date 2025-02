Istanbul: Dopo 6 ore di colloqui le delegazioni di Russia e Stati Uniti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione

Sono durati oltre sei ore di colloqui tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti di oggi a Istanbul per cercare di risolvere le controversie sull’operato delle loro ambasciate, ma al termine le delegazioni non hanno rilasciato commenti alla stampa

Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. In agenda la questione dei rapporti diplomatici ma è convinzione comune che le parti potranno scambiarsi opinioni e informazioni sugli ultimi sviluppi delle trattative che gli Usa stanno conducendo per arrivare a una tregua in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, ha detto che all’incontro hanno partecipato “diplomatici di alto livello, esperti” e che Mosca si aspetta di capire già oggi “quanto si possa procedere in modo veloce ed efficace”. Per gli americana erano presenti rappresentanti del Dipartimento di Stato e dell’ambasciata USA a Istanbul.

La portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova prima dell’inizio dei colloqui ha affermato: “A seguito di una serie di contatti bilaterali di alto livello, a Istanbul si tiene oggi una riunione di esperti per cercare soluzioni ai molti temi ‘irritanti’ che persistono nel dialogo bilaterale a causa del terreno che le precedenti amministrazioni statunitensi hanno creato con le loro azioni distruttive. Queste questioni problematiche si sono accumulate come risultato delle attività scorrette di diversi gruppi precedenti alla Casa Bianca”.

Zakharova ha anche aggiunto: “Hanno creato di proposito ostacoli al funzionamento dell’ambasciata russa a Washington, danneggiando così la struttura stessa delle relazioni diplomatiche tra i nostri paesi. Come sapete, la Russia è stata costretta ad adottare misure speculari. La consapevolezza che ciò non può continuare all’infinito è ormai evidente alla nuova squadra della Casa Bianca. Ci aspettiamo che l’incontro di oggi sia il primo di una serie di consultazioni di esperti che avvicineranno noi e gli Stati Uniti al superamento delle divergenze emerse e al rafforzamento delle misure di rafforzamento della fiducia”, ha concluso la portavoce.

