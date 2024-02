ISW: L’esercito russo avanza in più direzioni approfittando della carenza di munizioni degli Ucraini

Le forze russe hanno recentemente compiuto progressi confermati nei pressi di Avdiivka e nella zona di confine tra Donetsk e Zaporizhia, in mezzo a continui scontri posizionali lungo l’intera linea di contatto

Lo scrive l’Institute for the Study of War, secondo cui da indagini open source, si evince che le forze russe stanno approfittando della carenza di munizioni e dell’incapacità dell’Ucraina di condurre una sufficiente guerra di controbatteria. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato ieri che le forze russe mantengono “l’iniziativa strategica” lungo l’intero fronte in Ucraina, una notevole differenza lessicale rispetto alla precedente definizione data da Shoigu delle operazioni russe come “difesa attiva”.