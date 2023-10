Isw: Mosca avanza verso Avdiivka e smentisce Blinken che dice: riconquistate oltre metà delle terre occupate dalla Russia

“Le operazioni offensive russe localizzate in corso nei pressi di Avdiivka dimostrano probabilmente la capacità delle forze russe di apprendere e applicare le lezioni tattiche sul campo di battaglia in Ucraina”

Lo ha scritto nel suo report quotidiano il think-thank statunitense Institute for the study of war (Isw). Secondo l’istituto, filmati geolocalizzati in quell’area e datati 10 e 11 ottobre confermano l’avanzamento delle truppe russe a sud-ovest e a nord-ovest di Avdiivka, rispettivamente vicino a Sieverne e agli insediamenti di Stepove e Krasnohorivka nella regione di Donetsk. Tuttavia, aggiunge l’Isw, “è improbabile che questi adattamenti e successi a livello tattico si traducano necessariamente in guadagni operativi e strategici più ampi per le forze russe”.

A prescindere dunque quanti guadagni stanno facendo i russi, quelle che è evidente e soprattutto confermato dai “filmati geolocalizzati in quell’area e datati 10 e 11 ottobre” e che le linee di difesa russe sono impenetrabili e che la controffensiva ucraina, come confermato anche da molte fonti, non avanza. Il segretario di Stato americano Antony Blinken invece, in un post sul suo account X, forse con l’obiettivo di cambiare l’umore degli alleati Occidentali, ormai rassegnati alla sconfitta di Kiev, ha scritto: “Ad oggi l’Ucraina ha riconquistato più della metà del territorio preso dalla Russia dal 2022”, aggiungendo. “Le armi e le attrezzature annunciate oggi contribuiranno a sostenere i progressi dell’Ucraina e a creare ulteriore slancio”, ha aggiunto Blinken