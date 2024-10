Le truppe russe hanno liberato la città di Makeyevka, nella Repubblica popolare di Lugansk, e colpito quattro brigate delle truppe ucraine nella regione di Kharkov

Lo riferisce – come riporta la Tass – il ministero della Difesa del Cremlino, aggiungendo che nelle regioni di Kharkov e Donetsk, sono stati distrutti tre depositi di munizioni e le truppe ucraine hanno perso oltre 450 soldati, nove veicoli a motore, un obice semovente Krab di fabbricazione polacca, un obice M198 fornito dagli Stati Uniti, due obici di fabbricazione britannica, un FH-70 e un L-119, nonché un obice D-20, un supporto di artiglieria semovente Gvozdika e due obici D-30.

Dopo la disfatta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato: “Senza certi mezzi e la possibilità di usarli, non possiamo fermare la Russia”. Secondo gli analisti, Mosca è prossima a conquistare l’intera regione orientale di Lugansk, come rivela un approfondimento di Newsweek dello scorso 3 ottobre. Inoltre Angelica Evans, ricercatrice russa presso il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw), che monitora quotidianamente i cambiamenti sulla linea del fronte, ha affermato che le truppe russe ad oggi controllano il 98,8 percento di Lugansk insieme a Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, una delle quattro regioni che la Russia ha dichiarato di avere annesso nel settembre 2022.

Mosca attualmente non controlla tutto il territorio che rientra in queste regioni, ma dall’inizio di quest’anno, ma soprattutto dopo che gli ucraini hanno deciso di invadere la regione russa di Kursk, spostando uomini e mezzi dal fronte, l’avanzata russa si è velocizzata di molto in particolare a Donetsk. Inoltre la Russia controlla anche la Crimea, a sud dell’Ucraina continentale, che ha annesso nel 2014.

Il Cremlino ha annunciato di avere preso il controllo di tutta Lugansk nell’estate 2022, dopo la caduta della città di Lysychansk, ma una controffensiva ucraina ha respinto le forze di Mosca. I progressi russi a Luhansk sono stati molto lenti di recente, ha spiegato Evans a Newsweek, “Mosca che non ha dato priorità agli sforzi lungo questa parte della linea del fronte”. Una settimana fa il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue truppe hanno catturato Makiivka, un villaggio a sud-ovest di Svatove, situato vicino al confine con Kharkiv e Donetsk.

L’agenzia di stampa statale russa Tass ha pubblicato martedì i commenti di Andrey Marochko, descritto dai media statali della Federazione come un ex comandante di riserva a Lugansk, secondo il quale Makiivka era “l’ultimo importante insediamento” ancora controllato dall’Ucraina nella regione e ora “Kiev controlla meno dell’uno per cento del territtorio”, quindi il momento in cui Mosca prenderà il controllo dell’intera oblast “non è troppo lontano”, ha rimarcato Marochko.

Secondo la valutazione di Newsweek, la completa annessione della regione sarebbe un duro colpo per il morale ucraino in un momento difficile per lo sforzo bellico . Dall’inizio dell’anno la Russia ha conquistato insediamenti chiave a Donetsk, come l’ex roccaforte ucraina di Avdiivka a febbraio e la città assediata di Vuhledar all’inizio di questa settimana.

Angelica Evans ha ipotizzato che una volta che la Russia avrà conquistato tutto il Lugansk, il vantaggio principale per Mosca sarà l’immagine. “Occupare il resto dell’oblast di Lugansk ha principalmente un obiettivo propagandistico e il Cremlino farà quasi certamente affermazioni esagerate sull’occupazione del territorio – prevede la ricercatrice – Mosca probabilmente accentuerà l’importanza dell’operazione nello spazio informativo russo e globale come una grande vittoria sul campo di battaglia”.

L’oblast di Lugansk controllato dagli ucraini è in gran parte costituito da campi e piccoli insediamenti, aggiunge Evans, il che significa che l’avanzata russa nella regione “non contribuirà in modo significativo agli obiettivi operativi di Mosca lungo questa linea del fronte”. Le operazioni russe a Lugansk potrebbero avere alcuni “avanzamenti tatticamente significativi, ma questi progressi non avranno un impatto significativo sulla geografia del campo di battaglia dell’Ucraina orientale”, conclude la ricercatrice.