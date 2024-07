Jannik Sinner ha la tonsillite e non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 

Il numero uno del mondo del tennis costretto al forfait dopo aver consultato i suoi medici: “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione”

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi a causa di una tonsillite e lo comunica con un post su X: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”.

Il forfait dell’altoatesino è stato deciso dopo aver aver consultato i suoi medici, che gli hanno fortemente consigliato di ritirarsi dal torneo olimpico. Il campione aveva già rinviato l’arrivo nella capitale francese a causa della febbre a 38 che lo aveva colpito nei giorni scorsi, seppur negativo al Covid. Sinner aveva, quindi, posticipato la partenza per la capitale francese giovedì 25 luglio, giorno in cui avrebbe assistito al sorteggio del tabellone del torneo olimpico di tennis, che verrà disputato sui campi in terra rossa del Roland Garros. Con il tampone negativo il team dell’altoatesino (e i suoi fan) avevano inizialmente tirato un sospiro di sollievo. Invece l’avventura di Jannik termina oggi.