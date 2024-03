Joe Biden conquista tutti i 15 Stati del Super Tuesday tranne le Samoa ma il voto di protesta è forte

Il presidente in carica subisce una sconfitta nel minuscolo territorio statunitense dell’Oceano Pacifico, le Samoa americane, superato da un uomo d’affari democratico, Jason Palmer, a ciò che preoccupa il suo staff è il risultato del Minnesota, dove si è riproposto il tema del voto “uncommitted”, quello di protesta contro la politica dell’amministrazione a Gaza

A scrutino quasi terminato gli “uncommitted” erano oltre l’80% pari ad un bel 19% dei voti, un numero sufficiente per mandare un proprio delegato alla Convention di Chicago ad agosto, quella che designerà definitivamente Biden. Il voto in Minnesota segue quello, clamoroso, del Michigan. Dunque non un caso isolato segno che esite l’insoddisfazione per le posizione di Biden sulla guerra a Gaza tra gli arabo americani, i progressisti e gli elettori più giovani.

Segnali di protesta nei confronti di Biden sono avvertibili peraltro anche nel voto del North Carolina, dove il 12 per cento dei democratici ha scelto l’opzione “nessuna preferenza”, e del Massachusetts, con il 9 per cento di votanti che ha optato per “nessuna preferenza”. Se gli oltre 100 mila “uncommitted” del Michigan erano stati completamente ignorati dalle dichiarazioni post voto della Casa Bianca, questa volta l’entourage di Biden ha cercato di inviare un messaggio distensivo. “Il presidente crede che far sentire la propria voce, partecipando alla nostra democrazia, sia parte fondamentale dell’essere americani”, ha detto Lauren Hitt, portavoce della campagna. “Il presidente peraltro condivide l’obiettivo di porre fine delle violenze, per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. A tal fine, lavora instancabilmente”.

Biden ha usato la vittoria in 15 Stati del voto del Super Tuesday per lanciare le solite accuse su quello che ormai è assodato, sarà nuovamente il suo avversario il 5 novembre prossimo: “Difendiamo la nostra democrazia. Difendiamo la nostra libertà personale. Difendiamo il diritto di voto e i nostri diritti civili”, messaggio indirizzato a Trump “minaccia per la democrazia” che il presidente continua a ripetere e cui affida le sue speranze di rielezione a novembre.