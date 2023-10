Juncker: “Ucraina non ha requisiti per adesione a Eu, è un paese corrotto a tutti i livelli della società”

“Chi ha avuto a che fare con l’Ucraina sa che si tratta di un paese corrotto a tutti i livelli della società”

Lo ha detto l’ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un’intervista all”Augsburger Allgemeine’, come riporta Der Spiegel, secondo il quale l’Ucraina non abbia, attualmente, i requisiti per l’adesione all’Ue. “Nonostante gli sforzi, non ha i requisiti per aderire, ma ha bisogno di massicci processi di riforma interna”, ha continuato Juncker, sottolineando che l’Ue ha avuto brutte esperienze con lo stato di diritto con alcuni “cosiddetti nuovi membri” e che questo non dovrebbe succedere di nuovo.

Un simile approccio, ha sottolineato ancora Junker, non sarebbe giusto nemmeno nei confronti dell’Ucraina, per questo “non bisogna fare false promesse al popolo ucraino che sta soffrendo” in questo momento. Tuttavia, è necessaria una “prospettiva europea” per la Moldavia e l’Ucraina, “che difendendosi dalla Russia” difende “l’Europa e i suoi valori”. Deve essere possibile per questi Paesi “partecipare a parti dell’integrazione europea. Dovremmo lavorare per rendere possibile qualcosa di simile ad un’adesione parziale, una forma intelligente di quasi-allargamento”, ha spiegato ancora Junker.