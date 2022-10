Kadyrov: “70mila combattenti ceceni pronti” e su generale “Armageddon” dice: “Lo conosco, vero guerriero”

Torna ancora a farsi sentire il leader ceceno Ramzan Kadyrov che in occasione del compleanno di Putin due giorni fa, ha tenuto un comizio in onore del Presidente russo riunendo 20mila soldati ceceni ed annunciando di averne 70mila da mandare in Ucraina

Il neopromosso “generale colonnello” Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha dichiarato che 70 mila combattenti ceceni sono pronti, se necessario, a unirsi ai 10 mila che stanno combattendo attualmente in Ucraina.

Il capo della Repubblica cecena ha tenuto un comizio per un evento festivo in occasione del compleanno di Vladimir Putin due giorni fa, in Cecenia, riunendo oltre 20mila combattenti d’élite ceceni: “Con una sola voce di ventimila uomini, ci siamo congratulati con Vladimir Putin per il suo compleanno, consolidando questo momento con il nostro glorioso grido di battaglia: Akhmat è una forza!”

Kadyrov ha inoltre commentato la notizia della nomina del generale Sergei Surovikin – soprannominato “Armageddon” – a comandante del gruppo congiunto di forze russe per “l’operazione militare speciale” in Ucraina.

“Conosco personalmente e bene Sergei Vladimirovich da quasi 15 anni. Posso sicuramente dire di lui che è un vero generale e guerriero, un comandante esperto, volitivo e lungimirante, per il quale concetti come patriottismo, onore e dignità stanno sempre al di sopra di ogni altra cosa. È per me un piacere dargli il benvenuto. Il gruppo combinato di truppe è ora in buone mani”.