Kadyrov: “Morte del mio vice è fake di Kiev, Delimkhanov è vivo, era una trappola per gli ucraini”

Il braccio destro del comandante ceceno Ramzan Kadyrov, Adam Delimkhanov, “è vivo e vegeto e non è nemmeno ferito”

Lo scrive sul suo canale Telegram è Ramzan Kadyrov, smentendo le notizie circolate su media ucraini secondo le quali Adam Delimkhanov era stato ucciso o ferito in Ucraina. Kadyrov aggiunge di avere diffuso falsamente egli stesso la voce che non aveva più notizie di Delimkhanov solo per smascherare la propaganda ucraina. “Ho deciso di mostrare a tutti, principalmente agli ucraini, fino a che punto si sono abbassati i loro media”, aggiunge Kadyrov.

E a conferma poco dopo, lo stesso Adam Delimkhanov, deputato della Duma russa e braccio destro del leader ceceno Kadyrov, è riapparso sul suo canale Telegram esulle voci che lo davano per morto in combattimento in Ucraina scrive: “Per grazia dell’Onnipotente, sto bene! Tutti abbiamo potuto vedere quanto sia falsa la propaganda ucronazista. Non rispettano assolutamente e non considerano il loro pubblico, diffondendo palesi fake news”, ha scritto Delimkhanov, aggiungendo: “Questo è quello che significa libertà di parola in Occidente: la cosa principale è attirare l’attenzione, ma non importa in che modo”, ha concluso ringraziando tutti coloro che si erano preoccupati per lui.