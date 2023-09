Kadyrov riappare in video in buona salute e smentisce l’intelligence di Kiev: “Chi non sa distinguere tra verità e bugie faccia una passeggiata”

L’intelligence di Kiev due giorni fa lo ha dato per “gravemente malato” ed in coma, ma i l leader ceceno Ramzan Kadyrov riappare in un video, in buona salute, li smentisce e li deride https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2023/09/Kadyrov-riappare-in-video-in-buona-salute.mp4 “Consiglio vivamente a tutti coloro che non riescono a distinguere la verità dalle bugie su Internet – dice Kadyrov, rivolgendosi agli 007 di Kiev – di fare una passeggiata all’aria aperta e di mettere in ordine i propri pensieri. La pioggia è meravigliosamente rinvigorente. AKHMAT-POTENZA! ALLAHLU AKBAR!”. Il video è stato pubblicato da da Unian precisando che non si sa se le immagini siano di oggi oppure se si tratti di un video girato tempo fa. Comunque sia Kadyrov dice di essere in salute mentre passeggia su una strada di campagna sotto una leggera pioggerellina . Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/