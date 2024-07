Kamala Harris ha un numero sufficiente di delegati per la nomination, ora servono i voti degli americani

Sono orgogliosa di essermi assicurata l’ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostro partito e, in quanto figlia della California, sono fiera che la delegazione del mio Stato abbia contribuito a portare la nostra campagna in alto. Non vedo l’ora di accettare formalmente la candidatura”

Lo ha dichiarato Kamal Harris in una nota dopo che i media americani sulla base dei loro calcoli, attribuiscono alla vice presidente ben oltre i 1.976 delegati necessari per ottenere la nomination. Harris rivolgendosi allo staff della campagna elettorale presso la sede centrale del Delaware, ha detto: “Io, insieme a voi, farò tutto ciò che è in mio potere per unire il nostro Partito democratico, per unire la nostra nazione e per vincere queste elezioni”.

La vice presidente nella nota rilancia poi le accuse a Donald Trump : “vuole riportare il nostro Paese a un momento in cui molti di noi non avevano libertà piene ed eguali diritti. Io credo in un futuro che rafforzi la nostra democrazia, protegga la libertà riproduttiva e assicuri che ogni persona abbia l’opportunità non solo di cavarsela ma di andare avanti”.

Secondo quanto riferisce Abcnews, citando fonti della campagna elettorale, da quando Biden si è ritirato dalla corsa e ha dato il suo sostegno a Harris, due giorni fa, nelle casse della campagna elettorale sono entrati 100 milioni di dollari.

Kamal Harris si avvia dunque ad essere ufficialmente l’avversaria di Donald Trump e può contare sull’appoggio dei democratici e di tanti dollari da spendere per la campagna elettorale, ma per vincere dovrà aggiudicarsi i voti della maggioranza egli americani e i sondaggi fino a ieri non l’hanno mai data favorita.

E proprio su questo aspetto che Donald Trump attacca Kamala Harris con una serie di post al vetriolo sul suo social Truth, . Il tycoon citando un sondaggio di Nbc secondo il quale Harris è il vicepresidente più impopolare della storia. “I democratici hanno detto bugie e ingannato il pubblico su Biden, hanno anche ingannato i repubblicani, ai quali hanno causato uno spreco di soldi”. Trump aggiunge che la vicepresidente è criticata per la gestione del confine, uno dei dossier che gli ha affidato Biden. “La sua incompetenza ci ha regalato il confine peggiore e più pericoloso al mondo.