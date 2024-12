Kazakistan: precipita aereo in volo da Baku a Grozny con 67 passeggeri, 28 sopravvissuti. L’equipaggio aveva segnalato problemi

Il Dipartimento della Sanità della regione di Mangistau del Kazakistan subito dopo lo schianto aveva riferito che una bombola era esplosa a bordo dell’aereo passeggeri che era diretto in Cecenia, ma dalla immagini si vede l’aereo esplodere per l’impatto al suolo

Dei 67 passeggeri a bordo dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines (AZAL), oltre ai 5 membri dell’equipaggio. ventotto persone sono sopravvissute allo schianto, due dei quli sono bambini. Lo comunica il Ministero delle Emergenze. “In totale 28 persone sono rimaste ferite nello schianto del volo” riferisce il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako in un comunicato, precisando che 26 di loro sono stati trasferiti in ospedale, dieci dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’ufficio stampa del ministero kazako ha anche precisato che a bordo dell’aereo c’erano 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi.

È stata avviata un’indagine preliminare sulle violazioni della sicurezza dopo lo schianto di un aereo passeggeri vicino alla città kazaka di Aktau, riferisce l’agenzia di stampa kazaka Kazinform. “Sono in corso sforzi per determinare la causa dell’incidente. È stata avviata un’indagine preliminare ai sensi dell’articolo 344 del codice penale kazako (“Violazioni dei requisiti di sicurezza con conseguente morte per negligenza di due o più persone”)”, si legge nel rapporto. stati.

Sui social circolano video dell’incidente che mostrano l’aereo, con evidenti problemi di manovrabilità, scendere rapidamente e schiantarsi al suolo a poca distanza dalla pista dello scalo di Aktau. L’equipaggio dell’Embraer E190AR della compagnia azera – prima dell’incidente – aveva segnalato problemi ed era stato dapprima dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau, secondo fonti dell’aeroporto di Grozny. L’aereo aveva quindi sorvolato lo scalo di Aktau e aveva richiesto un atterraggio di emergenza. Ma i piloti non sono riusciti a controllare la discesa e il velivolo ha toccato terra con il muso esplodendo in una palla di fuoco.

Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev che si trovava in Russia per un vertice informale della CSI , ha deciso di tornare a Baku dopo avere appreso la notizia che un aereo dell’Azerbaigian Airlines (AZAL) si eraschiantato in Kazakistan, ha detto in un comunicato il suo servizio stampa. “Il presidente Ilham Aliev, partito per la Russia per partecipare al vertice informale della Comunità degli Stati Indipendenti a San Pietroburgo, ha ricevuto un rapporto sull’incidente aereo mentre si trovava nello spazio aereo russo e ha ordinato il ritorno immediato”, si legge nella nota delle agenzie russe.