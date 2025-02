Kellogg: “Sono un realista, l’Europa non sarà parte dei negoziati. Più soggetti al tavolo più difficile sarà trovare un accordo”

Il generale Keith Kellogg, inviato speciale di Trump per l’Ucraina e la Russia, ha di fatto escluso gli europei dalle trattative tra Ucraina e Russia, ignorando l’appello di Zelenskyy sulla necessità che l’Europa partecipi

Lo riportano il Washington Post e diversi media ucraini. “Al tavolo delle trattative ci possono essere gli ucraini, i russi e ovviamente gli americani”, ha detto Kellogg durante un pranzo organizzato a margine della Conferenza di Monaco dalla fondazione di Victor Pinchuk, un controverso oligarca ucraino. Gli è quindi stato chiesto se questo significasse che gli europei non sarebbero stati inclusi. “Sono un realista. Penso che questo non accadrà”. Ha poi affermato che “dobbiamo garantire la sovranità dell’Ucraina”, prima di aggiungere: “L’alleanza europea… sarà fondamentale per questo”.

Secondo Kellogg, l’Ucraina “avrà il suo posto nei negoziati, ma l’Unione Europea non ci sarà”, affermando che l’amministrazione Trump vuole porre fine al conflitto armato il più rapidamente possibile, ma quanti più partecipanti ci saranno al processo negoziale, tanto più difficile sarà raggiungere questo obiettivo.

L’inviato speciale ha rilasciato questa dichiarazione durante il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, scatenando la reazione dei burocrati europei a vari livelli. “Il caso volle che il Presidente degli Stati Uniti ereditasse questa guerra. E ora il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per impedire che ciò porti alla morte di ogni ucraino”, ha detto il generale, che ha anche citato le statistiche americane sulle perdite ucraine, secondo cui, le perdite delle forze armate ucraine in questo conflitto dal 24 febbraio 2022 sono tre volte maggiori delle perdite che gli Stati Uniti hanno avuto in Corea e Vietnam messe insieme.

