Kennedy Jr si ritira, appoggia Trump e porta in dote un 4%-5% che potrebbe fare la differenza

Robert F. Kennedy Jr, figlio 70enne di Bob Kennedy e nipote di Jfk, ha annunciato da Phoenix che si ritira dalla corsa alla Casa Bianca e appoggia Donald Trump: “Combatteremo l’establishment corrotto e indagheremo sugli assassini di JFK”

Potrebbe essere la svolta di questa dura campagna elettorale, i sondaggi accreditano Kennedy Jr, di un 4%-5%, elettori particolari, ovvero gente antisistema che difficilmente potrà votare per Kamala Harris, ma se fosse anche solo la metà, soprattutto negli Stati in bilico, potrebbe fare la differenza.

Nel suo discorso di ritiro, ha spiegato che ha scelto di appoggiare il Trump per alcune battaglie in comune, come la libertà di espressione, la fine della guerra in Ucraina e la guerra ai vaccini da ‘no vax’, proprio come il tycoon. Secondo alcuni media Kennedy Jr, in cambio avrà un posto nella eventuale amministrazione repubblicana,forse come segretario alla salute o alla guida di qualche agenzia federale.

Da tempo ha lasciato i dem, casa da sempre della sua celebre famiglia, perché sono “diventati il partito della guerra, della censura, della corruzione, di Big Pharma, della grande tecnologia… e dei grandi soldi”.

Ieri c’è stato il primo comizio insieme per Donald Trump a Glendale, Arizona. il tycoon a subito elogiato Robert Kennedy jr : “Bobby ed io combatteremo insieme per sconfiggere l’establishment politico corrotto” ed ha annunciato che, se vincerà, istituirà una commissione presidenziale indipendente sui tentativi di assassinio, che avrà il compito di pubblicare i restanti documenti classificati relativi all’omicidio di John F. Kennedy. Una mossa “in onore di Bobby”, ha spiegato, riferendosi a Robert Kennedy. Poi ha aggiunto che la commissione condurrà anche un rigoroso esame dell’attacco da lui subito il 13 luglio in Pennsylvania.

Kennedy jr accolto al comizio da calorosi applausi dei fan di Trump, ha parlato delle analogie ideologiche con il candidato repubblicano alla presidenza, spiegando che i loro valori si sovrappongono nell’ “avere cibo sicuro e porre fine all’epidemia di malattie croniche”. “Non volete che le sostanze chimiche siano eliminate dal nostro cibo?” ha detto Kennedy alla folla. “Non volete un presidente che ci faccia uscire dalle guerre e ricostruisca la classe media?”, ha aggiunto.

Con questa mossa fa sicuramente un balzo in avanti nella corsa alla Casa Bianca, la sua avversaria Kamala Harris, dovrà lavorare molto per cercare di ridurre questo svantaggio.