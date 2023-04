Kherson. Caccia russi hanno abbattuto in Su-25 ucraino: morto anche il pilota – VIDEO

Il Su-25 delle forze armate ucraine aveva appena tentato di attaccare le posizioni dell’esercito russo vicino a Kherson

La colonna di fumo a seguito dello schianto dell’aereo ucraino

Due aerei d’attacco al suolo Su-25 ucraini sono stati intercettati oggi dalle forze aerospaziali russe mentre si stavano dirigendo verso le isole sul Dnepr.

Aerei da caccia russi di modello non identificato hanno abbattuto uno dei due Su-25 con un missile. L’aereo militare ucraino è caduto non lontano dalla costa, pare che il pilota non sarebbe riuscito a fuggire e sarebbe morto nello schianto. Il secondo è riuscito a scappare dalle posizioni russe, la sua sagoma bianca è visibile sul lato sinistro del video.