Kherson. Carro armato ucraino investe auto militare e impatta su un blindato fermo

Il grosso blindato ha fermato la corsa del cingolato fuori controllo, ma una macchina è rimasta schiacciata tra i due mezzi

Putroppo la guerra è anche questa, non solo combattimenti, ma anche incidenti. Nella Kherson da poco tornata ucraina, un mezzo cingolato ucraino MTLB ha perso il controllo investendo un’automobile militare. L’incidente è avvenuto davanti ad un posto di blocco dell’esercito ucraino e filmato dagli stessi militari in servizio.

Che tutti i mezzi coinvolti fossero ucraini è indubbio: nel video si vede chiaramente che i mezzi, sia il cingolato che anche l’auto verde militare travolta, non hanno la “Z” o altri simboli russi, ma la “croce bianca”, un simbolo apparsa sempre più spesso sull’equipaggiamento militare delle forze armate ucraine.

In Ucraina infatti, la croce equilatera bianca è storicamente considerata stendardo dei cosacchi, raffigurata anche sulla bandiera del 1651, conservata nel Museo di Stoccolma. La croce è anche sulla bandiera di Hetman Bohdan Khmelnytskyi, detto “Bogdan il Nero”, che fu atamano dei cosacchi d’Ucraina. Il capo dell’ufficio del presidente Andriy Yermak ha anche pubblicato una croce bianca sul suo profilo Telegram in sostegno alla controffensiva su larga scala delle forze armate ucraine.

Secondo alcune ricostruzioni frammentarie e non verificate per ovvi motivi, il pesante mezzo cingolato avrebbe slittato sull’asfalto. Alcuni ipotizzano che il mezzo, evidentemente a velocità sostenuta, fosse privo degli elementi che vengono applicati ai cingoli per rendere più sicuro il passaggio sull’asfalto. Non è noto se vi siano stati morti o feriti.