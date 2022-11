Kherson, sparita bandiera russa da palazzo amministrativo: “Preparativi per la battaglia”

O la battaglia è vicina oppure è un’esca di Mosca, una “ maskirovka” fatta per confondere Kiev: in ogni caso la tensione cresce ancora su Kherson

Nella città di Kherson è improvvisamente sparita la bandiera russa dal più importante palazzo amministrativo della città, quello del comune. Il punto è che la bandiera è sparita solo da quel palazzo, mentre nei restanti palazzi amministrativi le bandiere sono ancora alte e ben visibili. Pare inoltre che alcuni checkpoint siano stati abbandonati dall’esercito russo, come si fosse o si stia per ritirare dalla città; scenario però che appare assai improbabile.

Ricordiamo che la regione di Kherson e buona parte della stessa città è stata evacuata per motivi di sicurezza da parte delle autorità russe e filorusse.

Secondo diversi canali social filorussi la scomparsa della bandiera – che però resta presente su altri edifici – così come di alcuni checkpoint potrebbe significare che il momento della battaglia di Kherson sta per arrivare e che l’esercito russo voglia il campo libero per un combattimento più agevole contro le truppe di Kiev. Il che potrebbe anche, putroppo, significare che la battaglia per Kherson non sarà “con il freno a mano tirato” come visto spesso nello scenario ucraino, ma una vera battaglia con le conseguenze mortali che essa porta.

Ovviamente l’ipotesi della battaglia non è l’unica che circola: potrebbe anche trattarsi di una “maskirovka”. Maskirovka significa letteralmente “mascheramento” e indica una pratica militare conosciuta in Unione Sovietica a partire dagli anni ’20, che prevede varie strategie di occultamento, camuffamento e inganno al fine di confondere il nemico. Potrebbe quindi trattarsi della volontà di insospettire Kiev e lanciare un’esca, non è chiaro.

Ultima ipotesi, la più banale, ma non per questo meno plausibile, prevede semplicemente che il palazzo, per motivi imprecisati, sia stato svuotato di impiegati e funzionari – magari trasferiti in altri luoghi – e non sia più in uso.