Kherson. Vice governatore filorusso Kirill Stemousov morto in un incidente d’auto

Secondo le prime ricostruzioni, il suv su cui viaggiava Stremousov sarebbe stato investito da un camion che ha affettuato una manovra pericolosa, riporta Ria Novosti

Kirill Stemousov, vice capo filorusso della regione di Kherson – volto noto della guerra ucraina per i suoi aggiornamenti quotidiani sulla regione e sui combattimenti in corso – è morto in un incidente d’auto.

Le circostanze dell’incidente non sono state ancora specificate, ma secondo alcune indiscrezioni di Ria Novosti che cita una fonte anonima, pare che un camionista abbia effettuato una manovra pericolosa, l’autista di Stremousov ha cercato di evitare la collisione, ma avrebbe perso il controllo del SUV blindato di marca Lexus, che, malgrado la blindatura, è stato praticamente distrutto nell’incidente, che ha coinvolto altre due auto. La capsula blindata dell’auto è stata strappata dal telaio.

“Come riportato in precedenza, il vice capo della regione di Kherson Kirill Stremousov ha avuto un incidente a seguito di una collisione di tre auto. Kirill è morto, altri due partecipanti all’incidente sono rimasti feriti”, ha affermato il ministero in una nota, scrive Ria Novosti, apparentemente non citando il camion di cui la stessa Ria aveva parlato.

“Purtroppo i medici hanno dichiarato la morte di Kirill Stremousov. Il Ministero della Salute della regione di Kherson esprime le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Auguriamo ai feriti una pronta guarigione, i medici forniranno loro tutte le cure necessarie”, il servizio stampa del Ministero della Salute cita le parole del ministro della Salute della regione di Kherson Vadim Ilmiev.

Un comunicato è arrivato anche dal governatore filorusso di Kherson, Vladimir Saldo – altro volto noto, visto al Cremlino durante la cerimonia di annessione – che esprimendo cordoglio per la morte di Stremousov ha assicurato che le autorità russe non dimenticheranno lui né la sua famiglia. Stremousov ha lasciato 5 figli e la moglie incinta.