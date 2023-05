Kiev: “abbattuti tutti i missili russi” ma la rete elettrica è stata distrutta e migliaia di utenti saranno senza luce per giorni

Kiev ha annunciato di avere abbattuto tutti i missili e i droni che i russi hanno lanciati nella notte, poi corregge: “Le difese aeree hanno abbattuto 15 dei 18 missili lanciati contro l’Ucraina”. Infine ammette: “Migliaia di utenti senza luce nel Sud e nell’Est dell’Ucraina” per danni alle reti elettriche

In guerra la propaganda è importante, ma non si può ribaltare la verità, soprattutto in tempi dove con i telefonini e i social viene subito tutto a galla. I bombardamenti russi nella notte, al contrario da quanto affermato da Kiev, hanno fatto molto male, in particolare è stata danneggiata in modo significativo l’infrastruttura della rete elettrica nelle regioni di Dnipropetrovsk e Kherson, in Ucraina orientale e meridionale.

La notizia dopo un tentativo di insabbiamento, è stata resa nota – come riporta Unian – dal servizio stampa del ministero dell’Energia ucraino: “La sera del 30 aprile e la notte del primo maggio, il nemico ha sferrato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina. Nessun danno è stato registrato agli impianti di generazione di elettricità. Tuttavia, ci sono stati danni significativi alle reti di distribuzione. Di conseguenza, parte del i consumatori della città di Dnipro e della regione sono stati tagliati fuori. Anche la situazione nella regione di Kherson è diventata più complicata: più di 11.000 utenti nella città di Kherson e 7.100 nella regione sono senza corrente a causa dei bombardamenti”. Dunque anche se sicuramente ha minimizzato la portata, anche il ministero ucraino ha ammesso che i russi hanno colpito pesante.

Il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, invece ha confermato che nell’attacco di questa notte sono stati “Colpiti siti che producono armi”. L’attacco missilistico è stato di alta precisione a lungo raggio, via aria e via mare, il cui obiettivo sono state le strutture del complesso militare-industriale ucraino di Pavlograd, nel distretto orientale di Dnipropetrovsk . Il ministero della Difesa russo, ha precisato che “L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto. Tutte le strutture designate sono state colpite”, sottolineando che “il funzionamento delle imprese che producono munizioni, armi ed equipaggiamento militare per le forze armate ucraine è stato interrotto”. https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2023/05/arsenale-di-Pavlograd-colpito-da-un-attacco-missilistico-drlle-forze-russe-2023-05-01-at-05.11.09.mp4 Le dimensioni dell’incendio a Pavlograd – come si vede dal video – dopo il bombardamento Russo ad un importante deposito di armi, appare come la risposta all’attacco ucraino a un deposito di petrolio a Sebastopoli, in Crimea. Pavlograd durante la notte è stata colpita due volte ed oltre al deposito di armi, sono stati distrutti anche una zona industriale, 19 condomini e 25 abitazioni.