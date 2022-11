Kiev accusa il premier ungherese Orban: “Ci usa come ostaggio nei rapporti con l’UE”

Il premier ungherese Viktor Orbán “sta giocando la sua partita con l’Unione europea e a volte usa l’Ucraina come ostaggio di questa relazione”: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista rilasciata a Politico ieri sera.

Il ministro di Kiev ha anche detto che: “dobbiamo vincere questa guerra, ed è nell’interesse dell’Ungheria che l’Ucraina vinca”.

Le parole di Kuleba vanno inquadrate nell’ottica della scarsa propensione di Budapest a rompere i rapporti con la Russia colpendola con sanzioni e supportando fortemente Kiev. Budapest d’altra parte dipende fortemente dalle forniture russe per il proprio fabisogno energetico e non intendere rinunciarvi per favorire l’Ucraina nel conflitto con Mosca.