Kiev “alla grande” dopo l’Ok NATO ai carri armati: “Ora servono aerei caccia e navi da guerra”

Navi da guerra e aerei da combattimento, anche gli ultimissimi F35: combattere contro la Russia costa e l’occidente deve fornire tutto quello che ha, così la pensano a Kiev

“Adesso abbiamo bisogno anche di F16, F35, Eurofighter, Tornado e navi da guerra”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino, Andrij Melnyk, in un’intervista all’emittente tedesca NTV.

L’ex ambasciatore a Berlino, protagonista di forti scontri con il governo Scholz da febbraio 2022 in poi, ha lodato la retromarcia – imposta dagli USA – di Olaf Scholz di inviare i carri armati Leopard, che si uniranno – non si sa quando – agli Abrams M1 americani.

Tuttavia al governo di Kiev il supporto dei carri armati non basta, come non sono bastati i miliardi di armi inviati prima: ecco infatti una lista di nuove richieste per combattere la Russia per conto dell’Occidente. Nella lista, addirittura gli ultimissimi caccia stealth F35, dal “modico” costo di 100milioni di dollari l’uno.