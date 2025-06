Kiev attacca il ponte di Crimea ma fallisce: traffico chiuso per 3 ore e poi riaperto alla circolazione

È fallito il tentativo dell’SBU di far saltare in aria questa mattina un pilone di sostegno del ponte di Crimea. Il traffico sul Ponte è stato temporaneamente chiuso per 3 ore, poi è stato riaperto alla circolazione

La notizia è stata riportata dai Servizi di Sicurezza ucraini ma con dettagli falsi, in quanto l’attentato terroristico non ha causato, come era nelle loro intinzioni la distruzione del ponte. Secondo l’SBU, 1.100 kg di esplosivo el tipo TNT era stato fissato su uno dei sostegni subacquei del ponte e questa mattina la carica è stata attivata causando un’esplosione subacquea, ma il sostegno ha retto, riportando lievi danni.

Inoltre secondo quanto riporta Ria Novosti, gli ucraini hanno anche lanciato tre droni che sono stati abbattuti dalla contraerea russa. I servizi ucraini hanno anche pubblicato il filmato dell’esplosione avvenuta vicino a uno dei sostegni del cavalcavia che mostra effettivamente un’esplosione.

Dopo l’attentato il traffico sul Ponte di Crimea è stato sospeso per 3 ore, il tempo necessario ai tecnici di controllare se l’esplosione avvesse arrecato danni alla struttura, poi appurato che i danni causato sono stati lievi, il ponte è stato riaperto al traffico. Il messaggio sulla sospensione del traffico è stato ricevuto alle 15:23 ora di Mosca.

Chi si trovava sul ponte e nella zona di controllo è stato invitato a mantenere la calma e a seguire le istruzioni degli agenti di sicurezza dei trasporti. Poi tre ore dopo tutto è tornato nella normalità. La propaganda ucraina ha affermato che il cavalcavia è stato attaccato da droni ucraini, che lo hanno abbattuto. Versione smentita dal fatto che il ponte è aperto al traffico.

