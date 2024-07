Kiev blocca passaggio petrolio russo verso Eu: l’Ungheria blocca il Fondo europeo per la pace finché non sarà ripristinato

L’Ungheria avverte Bruxelles che intende bloccare l’erogazione del Fondo europeo per la pace finché l’Ucraina non ripristinerò il transito del petrolio della Lukoil

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ieri ha annunciato che Ungheria e Slovacchia hanno avviato un processo di consultazione con l’Ue contro l’Ucraina per aver interrotto le forniture di petrolio. Parlando a Bruxelles a margine del Consiglio Esteri, il ministro ha sottolineato che la decisione ucraina mette a repentaglio la sicurezza energetica di entrambi i Paesi, dato che dipendono fortemente dal petrolio russo tramite l’oleodotto Druzhba. Lo riferisce su X il portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs.

Il ministro Szijjarto – spiega il portavoce – ha sottolineato che l’interruzione delle spedizioni di Lukoil, che forniscono una parte significativa delle importazioni di petrolio ungherese e slovacco, minaccia l’approvvigionamento energetico. Szijjarto ha affermato che questa mossa viola l’accordo di associazione Ue-Ucraina, che proibisce l’interruzione del transito energetico. Ungheria e Slovacchia hanno chiesto congiuntamente alla Commissione europea di avviare un processo di consultazione. Se non risolta, la questione potrebbe degenerare in arbitrato, con potenziali ripercussioni sugli accordi Ue-Ucraina.

La Commissione europea temporeggia e ha fatto sapere sta “raccogliendo maggiori informazioni” sullo stop di Kiev alle forniture di petrolio russo verso l’Ue attraverso l’oleodotto Druzhba: “al momento non vi è alcun impatto immediato sulla sicurezza dell’approvvigionamento petrolifero dell’Ue”,ha detto un portavoce dell’esecutivo Ue spiegando che Bruxelles sta ora “esaminando” la lettera inviata ieri da Ungheria e Slovacchia nella quale i ministri degli Esteri dei due Paesi denunciano che l’azione ucraina di interrompere il transito del greggio di Lukoil mette a rischio la sicurezza energetica di entrambi i paesi.

La risposta di Bruxelles all’Ungheria non è piaciuta e si aspetta che la Commissione europea costringa l’Ucraina a consentire il transito di Lukoil sul suo territorio e finché la questione non sarà risolta, continuerà a bloccare l’erogazione della prossima tranche del Fondo europeo per la pace, ha dichiarato martedì il ministro degli Esteri al canale televisivo ungherese ATV. “Continueremo a bloccare l’erogazione del Fondo europeo per la pace finché l’Ucraina non risolverà la questione Lukoil”, ha dichiarato Peter Szijjarto.