Lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, dopo aver negato per settimane, ha confermato l’inizio del ritiro dei propri soldati dalla regione di Kursk e l’avanzata delle truppe russe

Lo riporta Rbc Ukraine. Dalle mappe pubblicate dallo Stato Maggiore per il 10 e 11 marzo si nota che l’area controllata dalle Forze di Difesa nella regione di Kursk si è notevolmente ridotta a meno si 300 chilometri quadrati. I russi sono arrivati a Sudza attraverso un gasdotto dismesso, sorprendendo le difese ucraine. Secondo il ministero della difesa russa, Putin era a conoscenza dell’audace piano.

L’operazione militare russa per penetrare dietro le linee ucraine attraverso un gasdotto e sconfiggere le unità nemiche nel distretto di Sudzha della regione di Kursk è diventata una delle più efficaci dell’intero periodo dell’operazione militare speciale, ha detto a TASS il vice capo del Dipartimento politico-militare principale delle forze armate russe, comandante delle forze speciali Akhmat, tenente generale Apty Alaudinov.

“L’operazione in sé, credo, è una delle operazioni più efficaci, probabilmente per l’intero periodo dell’operazione militare speciale. Il risultato dell’operazione ha già superato se stesso”, ha sottolineato Alaudinov, che ha spiegato in dettaglio le azioni dei militari russi durante l’operazione. “ I militari hanno attraversato il tubo dietro le linee nemiche per circa 12-15 chilometri, a seconda del punto di uscita. Diverse unità sono entrate nel tubo, ciascuna con un compito specifico per riconquistare un insediamento controllato dagli ucraini”.

Alaudinov aggiunge: “Qui dovremmo notare l’ottimo lavoro di tutte le unità del gruppo di battaglia russo Nord, che sono state dispiegate nell’area di Kursk. Tutte le unità hanno svolto il loro ruolo e hanno fatto del loro meglio, il che ha portato, credo, alla prima fase della vittoria nella nostra controffensiva. La controffensiva stessa continua”. Il comandante delle forze speciali di Akhmat ha sottolineato che le truppe russe “continueranno ad avanzare finché il nemico non sarà distrutto”.

Commentando la cessazione del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina, Alaudinov ha osservato che “era a malapena noto ai ragazzi che erano nell’oleodotto e sono andati dietro le linee nemiche”. “Né il nemico, che era nelle sue roccaforti, né i nostri ragazzi, che erano nell’oleodotto e poi sono saltati fuori dietro le linee nemiche e l’hanno distrutto, avevano la minima idea che l’America avesse smesso di aiutarli”, ha concluso.