Le forze armate russe hanno fermato cinque tentativi delle truppe ucraine di irrompere nella regione di Kursk. Kiev ha inviato anche PMC straniere che sono state decimate

Lo comunica il ministero della difesa russa. Personale militare delle unità d’assalto “Con l’appoggio dell’aviazione militare e del fuoco dell’artiglieria, hanno respinto cinque tentativi delle forze armate ucraine di sfondare il confine della Federazione Russa in direzione degli insediamenti di Veseloye e Medvezhye”, il nemico ha perso uomini e mezzi, si legge nel rapporto.

Inoltre le forze russe hanno sconfitto diverse brigate delle forze armate ucraine, un’unità delle forze per operazioni speciali ucraine (SSO) e un distaccamento delle PMC americane Forward vicino a Sudzha, ha detto il comandante di uno dei distaccamenti delle forze speciali “Akhmat”, nome in codice Ader. “Hanno perso migliaia di uomini e centinaia di attrezzature, le perdite sono enormi, ma continuano ad arrivare. Abbiamo già distrutto la maggior parte della 61a brigata, 80a brigata, 82a brigata, poi hanno inviato la 95a brigata e abbiamo distrutto anche quella”, ha detto il comandante aggiungendo che nella zona di Sudzhi sono apparse anche forze operative speciali delle forze armate ucraine e sono state coinvolte altre PMC straniere, in particolare amercane.

“È arrivata la MTR, la compagnia militare privata americana Forward Observation Group. Questa non è una legione straniera di georgiani di turno o polacchi, questi sono specificamente militari professionisti addestrati”, ha ffermato Ader, aggiungendo che anche le forze appena attivate hanno subito perdite significative.

Dall’inizio delle ostilità nella regione di Kursk, le perdite dell’Ucraina ammontano a oltre 14.600 soldati, 121 carri armati, 50 veicoli da combattimento di fanteria, 92 veicoli corazzati, 758 veicoli corazzati da combattimento, 457 veicoli, 107 pezzi di artiglieria, 28 lanciarazzi multipli, tra cui sette HIMARS e sei MLRS di fabbricazione statunitense, otto lanciatori di missili antiaerei, quattro veicoli da trasporto, 26 stazioni radar, sette radar controbatteria, due radar di difesa aerea, 14 pezzi di equipaggiamento tecnico, inclusi otto veicoli di demolizione ingegneristica e un’unità di sminamento UR-77.