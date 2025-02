Kiev da stamattina sotto pesante bombardamento russo, un attacco con missili e droni: almeno un civile è morto

Questa mattina le forze armate russe hanno lanciato un attacco congiunto contro obiettivi a Kiev e nella regione. Nella capitale dell’Ucraina sono stati colpiti obiettivi in più quartieri contemporaneamente ed almeno un civile è morto

L’allarme aereo è stato lanciato intorno alle 5.30:6.30 del mattino ora locale. Come scrivono fonti locali, è scoppiato un incendio in un edificio adibito a uffici nel quartiere Obolonsky della capitale ucraina. L’incendio ha avvolto l’edificio dal primo al settimo piano. Tuttavia non viene riportato cosa si trovasse esattamente in questo edificio. Un missile ha colpito un magazzino a due piani nel quartiere Goloseevsky, dove l’incendio che ha interessato un’area di 600 metri quadrati è ancora in fase di spegnimento.

Media ucraini e i cittadini locali riferiscono anche di “schegge che cadute” nei quartieri Svyatoshinsky e Solomensky di Kiev. Non solo la capitale dell’Ucraina, ma anche la regione di Kiev è stata sottoposta a un massiccio attacco questa mattina. Arrivano informazioni di missilirussi che hanno colpito i distretti di Boryspil e Obukhov. Secondo i media locali, sul territorio di quest’ultima stanno bruciando “locali non residenziali”.

Infine, oltre alle strutture “non residenziali e per uffici” sopra menzionate, è probabile che l’attacco fosse diretto anche alle infrastrutture energetiche. La popolazione locale segnala che in molte zone di Kiev manca l’elettricità.

Almeno una persona civile è rimasta vittima del violento attacco aereo russo scatenato su Kiev, lo rende noto il sindaco della capitale ucraina. Almeno altre tre persone sono state ferite. Due sono state ricoverate in ospedale e una è stata curata sul luogo dell’arrivo del missile russo. Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ha detto in precedenza che i sistemi di difesa missilistica e aerea intorno a Kiev stavano funzionando contro i missili balistici in arrivo. L’attacco ha causato danni e incendi in almeno quattro quartieri della capitale, secondo i servizi di emergenza statali ucraini.